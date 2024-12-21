Osimhen'e dev talip!
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fransız basınından RMC Sport, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in Nijeryalı golcü için harekete geçtiğini yazdı.
PSG'nin, Osimhen'i ocak ayında renklerine bağlamak istediği belirtildi.
RMC Sport'a göre PSG, Victor Osimhen'i sezon başında da istedi. Ancak Fransız devinin teknik direktörü Luis Enrique, yaz aylarında bu transfere onay vermedi.
PSG yönetiminin, Osimhen için yeniden hamle yaptığı ve oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdikleri öne sürüldü.
Yıldız oyuncunun, şu anda Türkiye'de mutlu olsa da PSG'nin bu ilgisinden memnun kaldığı vurgulandı.