Oskarshamns AIK - Ljungskile karşılaşma önü

Oskarshamns AIK ve Ljungskile, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Oskarshamns AIK 31 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Ljungskile 17 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Oskarshamns AIK, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Ljungskile, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 249 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Oskarshamns AIK kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Ljungskile sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Oskarshamns AIK son hafta oynanan IK Oddevold maçında 1-1 berabere kaldı.

Ljungskile ise Mjallby karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Oskarshamns AIK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Oskarshamns AIK, kendi sahasında 15 gol attı, 8 gol yedi.

Ljungskile, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Ljungskile, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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