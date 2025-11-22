Habertürk
        Osman Aşkın Bak: İstanbul'da tesis devrimi yapacağız

        Osman Aşkın Bak: İstanbul'da tesis devrimi yapacağız

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da Amatör Futbol Kulüp Başkanları ile bir araya geldi. Kulüplere maddi destek sağlanacağı müjdesini veren Bakan Bak, "İstanbul'da tesis devrimi yapacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 23:18 Güncelleme: 22.11.2025 - 23:18
        "İstanbul'da tesis devrimi yapacağız"
        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kağıthane’de düzenlenen İstanbul Amatör Futbol Kulüp Başkanları Buluşmasına katıldı.

        Bakan Bak, konuşmasında kendisinin de amatör spor kulüplerinde yetişmiş birisi olduğunu hatırlatarak, sporun her kademesinde yer aldığını, amatör spor kulüplerinin içinden geldiği için de spor kulüplerinin yaptığı fedakarlıkları çok iyi bildiğini vurguladı.

        "AMATÖR KULÜP YÖNETİCİLERİ BİRER KAHRAMANDIR"

        Bakan Bak, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmasında amatör futbol kulüplerinin büyük rol oynadığını belirterek, "Amatör kulüp yöneticileri birer kahramandır. Sizler çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutan, Türk sporuna hizmet eden kahramanlarsınız. Dokunduğunuz her bir çocuk bizler için kazanç. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanacağız. Ben de İstanbul amatör küme içerisinde yetiştim. Sizin içinizden geldim. Birçok alanda çalıştım. Sporcuların muayenesi ile uğraştım. Hakemlik yaptım. Yöneticilik yaptım. Alt yapıda müsabakalara giderdik. Üniversitede öğrenciyken harçlıklarımla çocukların sobasını yakardım, yeri geldi sporcularımız mantar olmasın, hasta olmasın diye onların malzemelerini ellerimle yıkadım. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi o dönemde yetiştirdi, yönlendirdi. Bu amatör ruhu kaybetmedik. Biz de bu noktada üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

        "TESİS SAYIMIZI ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRACAĞIZ"

        Bakan Bak, sporun içinden gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında tesisleşme hamlesi başlatıldığını ve bunun artarak devam ettiğini söyledi.

        Bakan Bak, şöyle konuştu:

        "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 2026-2027 döneminde İstanbul’da Amatör Futbol Kulüplerinin tesisleşmesine çok büyük yatırım yapacağız. 2026-2027 döneminde takımların maçlarını oynayabileceği, antrenmanlarını yapabileceği tesisler yapacağız. Valiliğimiz, belediye başkanlarımızla birlikte ele ele vereceğiz. Tesis sayımızı artırmak için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Tesisleri İstanbul’a kazandıracağız. Var olan tesisleri yenileyeceğiz."

