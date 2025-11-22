Osman Aşkın Bak: İstanbul'da tesis devrimi yapacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kağıthane’de düzenlenen İstanbul Amatör Futbol Kulüp Başkanları Buluşmasına katıldı.

Bakan Bak, konuşmasında kendisinin de amatör spor kulüplerinde yetişmiş birisi olduğunu hatırlatarak, sporun her kademesinde yer aldığını, amatör spor kulüplerinin içinden geldiği için de spor kulüplerinin yaptığı fedakarlıkları çok iyi bildiğini vurguladı.

"AMATÖR KULÜP YÖNETİCİLERİ BİRER KAHRAMANDIR" Bakan Bak, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmasında amatör futbol kulüplerinin büyük rol oynadığını belirterek, "Amatör kulüp yöneticileri birer kahramandır. Sizler çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutan, Türk sporuna hizmet eden kahramanlarsınız. Dokunduğunuz her bir çocuk bizler için kazanç. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanacağız. Ben de İstanbul amatör küme içerisinde yetiştim. Sizin içinizden geldim. Birçok alanda çalıştım. Sporcuların muayenesi ile uğraştım. Hakemlik yaptım. Yöneticilik yaptım. Alt yapıda müsabakalara giderdik. Üniversitede öğrenciyken harçlıklarımla çocukların sobasını yakardım, yeri geldi sporcularımız mantar olmasın, hasta olmasın diye onların malzemelerini ellerimle yıkadım. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi o dönemde yetiştirdi, yönlendirdi. Bu amatör ruhu kaybetmedik. Biz de bu noktada üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.