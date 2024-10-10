Osman Aşkın Bak, Portekiz'de genç millilerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hazırlık turnuvası için Portekiz'de çalışmaları sürdüren 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımını ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bakan Bak, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile kamp yaptıkları otelde buluştu. Ziyarette Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç ve 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Uğur İnceman da yer aldı. Bakan Bak, sıcak bir atmosferde geçen ziyarette takıma başarı dileklerini iletti.