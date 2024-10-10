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        Haberler Spor Futbol Osman Aşkın Bak, Portekiz'de genç millilerle buluştu - Futbol Haberleri

        Osman Aşkın Bak, Portekiz'de genç millilerle buluştu

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hazırlık turnuvası için Portekiz'de bulunan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 00:58 Güncelleme: 10.10.2024 - 00:58
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        Bakan Bak, genç millilerle buluştu!
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        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hazırlık turnuvası için Portekiz'de çalışmaları sürdüren 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımını ziyaret etti.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bakan Bak, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile kamp yaptıkları otelde buluştu. Ziyarette Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç ve 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Uğur İnceman da yer aldı. Bakan Bak, sıcak bir atmosferde geçen ziyarette takıma başarı dileklerini iletti.

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