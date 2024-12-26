Osman Aşkın Bak, Rus mevkidaşı Degtyarevi'ni ağırladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya Spor Bakanı Mihail Vladimiroviç Degtyarev ile İstanbul'da bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rusya Spor Bakanı Mihail Vladimiroviç Degtyarev, İstanbul'da buluştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Bak, Rusya Spor Bakanı Degtyarev'e Basketbol Gelişim Merkezi'ni tanıttı.
Rusya Spor Bakanı Degtyarev, tesisi çok beğendiğini belirterek, Bakan Bak'a tebriklerini iletti.
Gezi sırasında Bakan Bak, Rus mevkidaşı ile potaya atış yaptı.
Görüşmede iki ülke arasında spor alanındaki iş birliği çalışmaları değerlendirildi.