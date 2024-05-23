Osman Aşkın Bak: Türkiye son 22 yılda sporda devrim yaşamaktadır

Hacettepe Üniversitesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Hacettepe Atletik Spor Merkezi’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Hacettepe bir ekol olmalı. Sporda da bir ekol olalım. Hacettepe'yle ilişkiler, Gençlik ve Spor Bakanlığının ilişkileri dopingle mücadele konusunda doping laboratuvarı konusunda çok eskilere dayanır. Daha önceki dönemimizde bakanken buradaki yatırımlarla ilgili de artık o zamanki rektörlerimizle de görüşmüştük, hocamla da görüşmüştük. Gerçekten Hacettepe spor konusunda, doping konusunda diyet, diyetisyenlik konusunda ciddi bir birikimimiz var. Hocamızın da ifade ettiği gibi önemli bir kapasite. Bu kapasitenin böylesine tesislerle tamamlanmasını ve sporcularımızın hizmetine sunulması çok çok önemli.”