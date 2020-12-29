AYM'den Osman Kavala'ya ret! 0:00 / 0:00

ANAYASA Mahkemesi, tutuklu Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu reddetti.

AYM Genel Kurulu’nda 3 süren müzakerelerin ardından karar verildi bu karar.

Başkan Zühtü Arslan’ın da aralarında bulunduğu 7’ye üye “ihlal” yönünde oy kullanırken, 8 üye “ihlal yok” dedi.

Kavala’nın tutukluluğunun hukuki olmadığı, uzun tutukluluk ve diğer tüm itirazları reddedildi.

AYM’nin bir ihlal kararı vermesi durumunda Kavala’nın tahliye talebi bir kez daha yerel mahkemece değerlendirilecek.

Gezi Pparkı davasında beraat eden Kavala, cezaevinden çıkmadan 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden tutuklandı.

18 Aralık'ta İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Kavala’nın tahliye talebi reddedildi.

OSMAN KAVALA İLE İLGİLİ YARGISAL SÜREÇ

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Kavala'nın, suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraati ve tahliyesine karar verilmişti.

CEZAEVİNDEN ÇIKAMAMIŞTI

Aynı gün Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Kavala, bir gün sonra sevk edildiği hakimlikçe "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Kavala hakkında ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında sevk edildiği mahkeme tarafından 9 Mart'ta "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanma kararı verilmişti.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle 20 Mart'ta tahliyesine karar verilen Kavala, casusluk suçundan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamamıştı.

DAHA ÖNCE YAPTIĞI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİ

Osman Kavala'nın avukatlarının, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili daha önce yaptığı bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 22 Mayıs 2019'da reddedilmişti. Genel Kurul, kararı 5'e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı.