Osman Özköylü: Süper Lig'e çıkmak güzel

Süper Lig'e yükselen Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Bodrumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sezon başından beri Süper Lig'e çıkma anını hayal ettiklerini söyleyen Osman Özköylü, "Çok büyük bir mutluluk. Bir sene önce 2. Lig'deydik, orada şampiyon olup bu lige gelip, hiç beklemeden Süper Lig'e çıkmak kolay değil. Ama biz gerçekten sezon başından itibaren bugünleri hayal ederek, bugünleri düşünerek bu sezonu yaşadık. Çok başarılı bir sezon geçirdik. Direkt çıkabilirdik ama kısmet bugüneymiş. Gerçekten çok mutluyum, bütün oyuncularımı kutluyorum.'' dedi.