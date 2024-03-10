Oyuncu Binnaz Ekren, 'Kurtlar Vadisi'ndeki 'Tuncay Kantarcı' rolüyle tanınan oyuncu Osman Wöber’in eski eşi spiker Müge Wöber'in sosyal medya üzerinden kendisine hakarette bulunduğunu iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Osman Wöber

Binnaz Ekren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul 6. Sulh Hukuk Hakimliği kararını içerir.

Müstakbel eşim Osman Wöber'in vefatının ardından 24 Temmuz 2008'de boşandığı eski eşi Müge Wöber tarafından akla hayale sığmaz bir takıntı ile bana ve çevreme uygulanan psikolojik şiddet, taciz ve ısrarlı takiple tüm çevrem muhatap olmak zorunda kalmıştır. 16 yıl evvel boşanmasına rağmen boşanma şartı olarak soyadını kullanma hakkını talep ettiği için "eşi" sıfatını kullanarak konuk olduğum programlar özellikle şöhret sahibi olan dostlar akrabalar aranarak benim hakkımda akla hayale gelmeyecek dünyadaki ayak izlerimle bir an bağdaşmayacak sağlıklı bir zihnin uyduramayacağı şeyler uydurulmuş 'Kurtlar Vadisi' fanı ve hatta mezar tahripçisi olarak haber yaptırılmaya giden çirkin rezilliklerle muhatap olmak zorunda bırakılmışımdır. Bu hadsiz ve akılla bağdaşmayacak iddiaların asılsız olduğunu gösteren İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı bu postun 3. sayfasında yer almaktadır. Yine durumu eksiği var fazlası yok, açıklaması bakımından gazete haberleri de bu posta ilave edilmiştir.

Binnaz Ekren