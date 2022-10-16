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Osman Zeki Korkmaz: Rakibimiz haklı galibiyet aldı

Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, rakiplerinin haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi

Osman Zeki Korkmaz: Rakibimiz haklı galibiyet aldı
AA

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osman Zeki Korkmaz, "Başakşehir başından sonuna hak ettiği bir galibiyet aldı. Ligin set hücumu en kuvvetli takımına karşı, oyun setinde ve maçın her anında savunma motivasyonumuzun üst düzey olması gerekti. Başakşehir’e karşı, topu sadece rakibe bırakarak, savunma yaparak maçı bitiremezsiniz. Hücum sonlandırmanız gerekir, ilk yarı bunu çok iyi yapamadık. İlk yarı 50’nin üzerinde top kaybı yaptık. Bu kadar fazla tercih hatası yaptığımız yerde Başakşehir ilk yarı bizim hücum yapma motivasyonumuzu aşağıya çekti." ifadelerini kullandı.

Devre arasında yaptıkları analizin ardından ikinci yarı biraz daha toparlandıklarını belirten Korkmaz, "Önde baskı yapacaklarını tahmin ediyorduk, doğru pas bağlantısı yaparsak daha iyi başlarız dedik ve daha iyi başladık. Ancak duran toptan ikinci golü yedik, güzel bir organizasyondu ancak engelleyebilirdik. Başakşehir’i tebrik ediyorum. Özellikle ilk yarı çok basit toplar kaybettik. Daha hızlı oynamamız gerekiyor. Emre hocaya ve Başakşehir’e ligde ve Avrupa’da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

İstanbulspor Teknik Direktörü, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamayla ilgili de şunları kaydetti:

"Ülkemiz çok üzücü bir olay yaşadı. Bartın’daki madende kaybettiğimiz işçi arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet tüm ülkeye sabır diliyorum. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyorum. Bu hadiselerin üzerinde durmamız gerekiyor. Biz de düz mesajlar vererek bunları normalleştiriyoruz, çok sıra dışı bir hadise. Alışmadık, alışmamamız gerekiyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Zor koşullar altında insanların en azından yaşam ve çalışma koşullarının daha düzgün hale getirilmesini ümit ediyoruz."

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