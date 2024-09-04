Türk-İslam dönemine ait bilinmeyen ya da yok olmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Gündoğdu, "Osmancık merkezde olduğu gibi tüm köylerinde tarama yapılarak tarih boyunca medeniyetlerin bıraktığı mimari ve kültürel mirasın izleri araştırılmaya başlanmıştır" dedi.