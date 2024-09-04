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        Osmancık'ın tarihi ve kültürel değerleri kayıt altına alınıyor

        Çorum'un Osmancık ilçesinde tarihi ve kültürel değerlerin kayıt altına alınması amacıyla Hitit Üniversitesi ve Osmancık Belediyesi iş birliğinde yüzey araştırması çalışması yapılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 14:51 Güncelleme: 04.09.2024 - 14:51
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tük İslam Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oktay Gündoğdu başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki tarihi ve kültürel değerler tespit edilerek kayıt altına alınıyor.

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        Gündoğdu, proje ekibiyle Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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        Gündoğdu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle "Çorum İli ve İlçeleri Türk-İslam Dönemi Yüzey Araştırması Projesi" kapsamında çalışma yürüttüklerini söyledi.

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        Türk-İslam dönemine ait bilinmeyen ya da yok olmaya yüz tutmuş kültürel değerleri ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Gündoğdu, "Osmancık merkezde olduğu gibi tüm köylerinde tarama yapılarak tarih boyunca medeniyetlerin bıraktığı mimari ve kültürel mirasın izleri araştırılmaya başlanmıştır" dedi.

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        Gündoğdu, çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanacak rapor ve makalelerin bilimsel dergilerde yayınlanacağını kaydetti. Osmancık Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam ise çalışmanın ilçenin kültür varlıklarının tanıtılması açısından önemli olduğunu vurguladı.

        #yerel haberler
        #çorum
        #hitit üniversitesi
        #yüzey araştırması
        #Osmancık Belediyesi
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