Osmangazi'nin defin vasiyeti: "Gümüşlü Kümbet"

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"BABASININ VASİYETİNİ YERİNE GETİRİYOR"

Sevim, Türklerde Müslüman olmayan bir belde fethedildiğinde oranın en büyük ibadethanesinin camiye çevrildiğini belirterek, "Böylelikle en büyük ibadethane, Müslümanlara ait olur ve bu, o beldenin Müslümanların şehri olduğunu ifade eder. Bunu yapabilmek için Orhangazi, kilisenin yan tarafındaki şapel denilen bölüme babası Osmangazi'yi defnediyor. Kilise ise camiye çevriliyor. Böylece babasının vasiyetini yerine getiriyor." ifadelerini kullandı.