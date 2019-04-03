Osmaniye Bahçe seçim sonuçları

Türkiye genelinde yerel seçimlere yönelik 31 Mart Pazar günü saat 16.00 itibariyle doğu illerinde, saat 17.00 itibariyle de batı illerinde oy verme işlemi sona erdi. Vatandaşlar büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ile muhtarları seçmek için oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, batı illerinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçmenler 194 bin 310 sandıkta oy kullandı. Yerel seçimlerde Türkiye genelinde 52 milyon 695 bin 831 seçmen oy kullandı.

Yerel seçimlerde Türkiye genelinde 52 milyon 695 bin 831 seçmen oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı İbrahim Baz, yüzde 48,85'lik oranla aldığı 4 bin 537 oy ile yeniden belediye başkanı seçildi.

İBRAHİM BAZ KİMDİR?

01 Ocak 1974’te Bahçe’de doğdu. İlköğretimini Nohut Köyü İlköğretim Okulu’nda, orta öğretimini Osmaniye İmam Hatip Lisesi’nde, yüksek öğretimini Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde tamamladı.

Askerliğini Edirne’de yaptıktan sonra 1960 yılında babası Celil Baz tarafından kurulan Bazlar Tarım Ltd. Şirketinde tarım ve hububat işleri ile uğraşmaya başlayan İbrahim Baz 2010 yılnda kurulan Ayranöz Su fabrikasında yönetim kurulu başkanlığı yapmaya başlamışıtr.

İlçede çeşitli Sivil Toplum kuruluşlarında görev yapan Sn. İbrahim Baz Bahçe Spor Klübü ikinci başkanlığınıda yapmakta olup Ak Parti ilçe kurucu üyesidir.

İbrahim Baz evli ve 3 çocuk babasıdır.