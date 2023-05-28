Osmaniye Seçim Sonuçları 2023: Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Osmaniye başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Osmaniye Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Osmaniye seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Osmaniye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Osmaniye Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 83.86 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:30 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.7 oldu. Osmaniye Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 211.306 oyla yüzde 66.15 - Kemal Kılıçdaroğlu: 108.148 oyla yüzde 33.85 aldı.

Osmaniye 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 211.306 oyla yüzde 66.15

Kemal Kılıçdaroğlu: 108.148 oyla yüzde 33.85

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 206.929 oyla yüzde 62.32 - Kemal Kılıçdaroğlu: 102.070 oyla yüzde 30.74 oy oranı elde etmişti.

