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Osmaniye'de akaryakıt tankeri TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada tanker sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası tankerden sızan akaryakıt alev alırken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'de akaryakıt tankeri TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü
Akaryakıt tankeri TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü
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İHA

Kaza, Toprakkale ilçesi otoyol çıkış turnikeleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Gaziantep’e giden Bilal Çircir idaresindeki akaryakıt yüklü tanker, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tankerin ön kısmı hurdaya dönerken, tankerden sızan yakıtta kısa sürede alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken sağlık ekipleri de tanker sürücü Bilal Çircir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken tanker sürücüsü Bilal Çircir’in de cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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