Osmaniye'de deprem! İşte 2 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son depremler listesi 2 Eylül Cumartesi günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Osmaniye Cevdetiye'de deprem meydana geldi. İşte 2 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri..
Kandilli ve AFAD son depremler listesi yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından kontrol ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her gün meydana gelen depremlerin merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü paylaşıyor. 2 Eylül Cumartesi günü Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre Osmaniye'de deprem oldu. İşte 2 Eylül 2023 son dakika deprem haberleri...
OSMANİYE 3.1 İLE SALLANDI
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklana verilere göre saat 02:18'de Osmaniye Cevdetiye'de 3.1 büy,üklüğündeki deprem ile sallandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.