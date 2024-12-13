Osmaniye'de dün karısını boğarak öldüren zanlı cezaevine gönderildi
Osmaniye'de dün karısını boğarak öldüren zanlı Şahin K. tutuklanarak cezaevine gönderildi
Mevlana Mahallesi 17079 Sokak'taki evlerinde eşi Hayriye K'yi öldüren Şahin K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün gece saatlerinde Şahin K, polis merkezine giderek eşi Hayriye K'yi boğarak öldürdüğünü söylemiş, çiftin Mevlana Mahallesi 17079 Sokak'taki evlerine giden polis ve sağlık ekipleri, Hayriye K'nin cansız bedenini bulmuştu.
Şahin K. gözaltına alınmış, kadının cenazesi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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