Osmaniye'de eşini boğarak öldüren koca teslim oldu
Osmaniye'de evde karısını boğarak öldüren şüpheli, polise teslim oldu. Olay yerine intikal eden ekipler, kadının cansız bedenini buldu, şüpheli koca gözaltına alındı
Osmaniye'de karısını boğarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre, Mevlana Mahallesi 17079 Sokak'ta oturan Şahin K, polis merkezine giderek, eşi Hayriye K'yi boğarak öldürdüğünü söyledi.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, evde kadının cansız bedenini buldu. Hayriye K'nin cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.