Osmaniye'de eşini öldürüp ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi yaralayan koca tutuklandı

AA

Karaçay Mahallesi'nde 2 Ekim'de Mehmet Ş. ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği karısı Emel O'yu pompalı tüfekle vurarak öldüren, Mehmet Ş'yi ise ağır yaraladıktan sonra polise teslim olan Gökmen O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Gökmen O. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karaçay Mahallesi'nde 2 Ekim'de Gökmen O, Mehmet Ş. ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği karısı Emel O'ya pompalı tüfekle ateş etmiş, daha sonra Baş Mahallesi'nde Mehmet Ş'yi de park halindeki otomobilinin içinde aynı tüfekle vurarak kullandığı silahla polis merkezine teslim olmuştu. Yaralı Emel O, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, yaralanan Mehmet Ş. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.