Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Osmaniye'de korkunç kaza! Kamyona arkadan çarptı: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Osmaniye'de meydana gelen feci kazada, otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü. 2 ağır yaralı ise hastanede tedavi altına alındı

osmaniye trafik kazası
AA

Osmaniye'de otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muhammed Talha Çoban idaresindeki 06 EE 0601 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi gişeleri yakınında, aynı yönde seyreden Hasan K'nin kullandığı 41 E 5523 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kamyonun altında sıkışan otomobildeki sürücü, Rahime Aslı Atça ve Beste Sayıner, kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Çağrı Çakmak ile Halil Barış Tunçbilek, 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

1750 litre sahte içki burada ele geçirildi
GÜNDEMSahte içkiler burada ele geçti!
EBA şifre alma nasıl olur? EBA şifremi unuttum yeni şifre nasıl alırım?
GÜNDEMEBA şifre alma
Milli Eğitim Bakanlığı N95 standardında maske makinesi üretecek
GÜNDEMMEB, N95 standardında maske makinesi üretecek
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020: Geri sayım başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?
GÜNDEMSağlık Bakanlığı personel alımı 2020
Son dakika haberi Seyahat İzin Belgesi için yeni imkan - Haber
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi için yeni imkan
Koronavirüs son dakika... Karantinaya alınan köyde sıcak gelişme! - Haberler
GÜNDEMKarantinaya alınan köyde sıcak gelişme!
Son dakika... İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilsin - Haber
GÜNDEMİmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan ...
Son dakika haberi Sözde KCK üyesi etkisiz hale getirildi!
GÜNDEMSözde KCK üyesi etkisiz hale getirildi!
EBA öğretmen girişi 2020! EBA öğretmen girişi nasıl yapılır?
GÜNDEMEBA öğretmen girişi 2020!
EBA ders programı 30 Mart - 3 Nisan 2020 | EBA TV ilkokul, ortaokul lise haftalık ders programı
GÜNDEMEBA'nın yeni hafta ders programı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X