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Osmaniye'de feci traktör kazası: 1 ölü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlasını sürdüğü sırada drenaj kanalına devrilen traktörün altında kalan Müslüm Kara (60),hayatını kaybetti

Osmaniye'de feci traktör kazası: 1 ölü
Traktör drenaj kanalına devrildi: 1 ölü
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DHA

Kaza, ilçeye bağlı Yalnızdut ve Koçyurdu köylerinin arasında kalan arazide meydana geldi. Kendisine ait tarlayı sürmek için sabah saatlerinde traktörüyle evinden çıkan ancak havanın kararmasına rağmen geri dönmeyen Müslüm Kara’nın yakınları, merak edip, tarlaya gitti.

Kara’yı, drenaj kanalında devrilen traktörün altında gören yakınları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. DHA'nın haberine göre; kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, traktörün altında kalan Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kara'nın cenazesi, savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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