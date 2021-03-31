Osmaniye'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 13 Nisan'a kadar yasaklandı

AA

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımının durdurulması için yurt genelindeki tedbirlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Kovid-19 riskini yönetebilmek ve sosyal izolasyonu sağlamak için bazı kararlar alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ile etkinlikler, oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılması, pankart ve afiş asılması gibi etkinlikler 13 Nisan'a kadar yasaklanmıştır."