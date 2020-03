Osmaniye'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

AA

Edinilen bilgiye göre, Yasin G. idaresindeki 06 KIY 05 plakalı otomobil ile Mustafa Ok (28) idaresindeki 80 ED 566 plakalı hafif ticari araç Güney Çevre Yolu Dereobası Köyü yakınlarında çarpıştı.Kazada yaralanan sürücü Ok, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yasin G. ile her iki araçta bulunan 4 kişi ise kentte bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.