Osmaniye'de ölümlü kaza 0:00 / 0:00

AA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nevzat Aydoğan'ın kullandığı motosiklet, Uzunbanı Mahallesi'nde Hakan E.K. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Aydoğan, sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; Aydoğan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.