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Osmaniye'de kiraladıkları evi atölyeye çeviren kadınlar, el işi çeyizlik üretip satıyorlar

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursta el işi yapmayı öğrenen 12 ev hanımı, kurdukları atölyede ürettikleri çeyizlik ürünleri sosyal medya üzerinden satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Osmaniye'de kiraladıkları evi atölyeye çeviren kadınlar, el işi çeyizlik üretip satıyorlar
AA

İlçede açılan kursa giden kadınlar, 7 aylık sürede el işi ürünler yapmayı öğrendiler.

Kurs bitiminde bilgilerini pratiğe dökmek isteyen 12 kadın, kurs eğitmenleri Nilüfer Göçebe öncülüğünde kiraladıkları bir evi atölyeye çevirerek burada çeyizlik malzeme üretmeye başladılar.

Eli işiyle yaptıkları ürünleri sosyal medya üzerinden satan kadınlar, hem boş zamanlarını değerlendiriyorlar hem de para kazanıyorlar.

Kurs eğitmeni Nilüfer Göçebe gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların bir araya gelerek neler başarabileceğini göstermek istediklerini söyledi.

Kursu bitiren 12 kadınla bir araya gelerek üretim yapmaya başladıklarını anlatan Göçebe, "Kursumuzun bitiminde birlikte bir atölye açmaya karar verdik. Sırt sırta vererek kendi bütçemizle atölye açtık. Çeyizlik ürünler ve ev eşyaları üretiyoruz. Pazarlamasını genişletmek adına sosyal medya üzerinden satışa başladık. Nevresim takımı, yorgan, çarşaf, yastık, yatak örtüsü, pike, oya, masa örtüsü, sofra örtüleri, sedir, çekyat, çaydanlık ve minder örtüleri gibi ürünlerden sipariş alıyoruz. Kendi işimizin patronu olduk. Mücadele ediyoruz. Herkesin desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

Kadınlardan Öznur Göçebe ise Sumbaslı kadınlar olarak kurs sonunda ürettikleri ürünlerin yoğun ilgi görmesi üzerine atölye açarak aile bütçesine katkıda bulunduklarını söyledi.

Üreten kadınlar olarak hem çalışacaklarını hem de kazanacaklarını kaydeden Göçebe, "Yaklaşık 7 ay süren kurs sonunda el becerilerimizin güzel olduğunu gördük. Kadınlar olarak bir atölye kurarak aile bütçemize katkıda bulunmak istedik. Bunu da yaptık. Ürünlerimiz yoğun ilgi görüyor. Hem üreteceğiz, hem kazanacağız." dedi.

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