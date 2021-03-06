Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

AA

Vali Yılmaz, Dr. Ahmet Alkan Caddesi'ndeki denetimlere katıldı, esnaf ve vatandaşa Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.Denetimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Kovid-19'la mücadeleye sahada devam ettiklerini söyledi.

Yılmaz, cadde ile sokaklarda vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve onlardan bu mücadeleye destek olmalarını istediklerini anlatarak, "Bugünler de geçecek farkındayız ama bu mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız. Hep beraber bu mücadeleye katılırsak sıkıntılı günlerden tez zamanda kurtulacağız." dedi.

Tedbirler kapsamında polis ekipleri de cadde ve kavşaklarda denetim yaptı.