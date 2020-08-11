Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

Cumhuriyet Meydanı'nda polis ve zabıta ekipleri, araç sürücüleri ve şehir içi dolmuşlarına yönelik denetim yaptı, kent merkezi başta olmak üzere tüm yaşam alanlarında salgın tedbirlerine yönelik rehberlik edici bilgilendirmede bulundu.Vali Yılmaz, gazetecilere, Kovid-19'la topyekün mücadelenin önemli olduğunu belirtti.Yılmaz, "Bu salgını en az zararla tamamlayabilmenin mücadelesini veriyoruz. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın kurallara uyduklarını görmekten memnunum." diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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