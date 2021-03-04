Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı

AA

Vali Erdinç Yılmaz, beraberindekilerle Atatürk Caddesi'ndeki iş yerlerine yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.İşletmelerde incelemelerde bulunan Yılmaz, Kovid-19 tedbirlerine ilişkiler uyarılarda bulundu.Yılmaz, gazetecilere, il genelindeki tedbirlerin arttırıldığını söyledi.Kovid-19'la mücadeleye vatandaşların destek olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşların desteği olmazsa bizim mücadelemiz bir noktaya kadar olabiliyor. Tespitlerimize göre bu yayılımın en önemli sebeplerinden biri ev ziyaretleridir. Osmaniyeli hemşerilerimden özellikle istirham ediyorum; akraba ve komşu ziyaretlerimizi erteleyelim. Cenazelere katılımı az tutmaya çalışalım, taziyeleri telefonla bildirelim. Bu tabloyu beraber değiştirelim. Alınan tedbirlere uymak zor değil. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymalıyız. Bu tablo değişmediği sürece çocuklarımız okullarından geri kalıyor, kafe ve restoran işletmecilerimiz iş yerlerini açamıyor. Kurallara dikkat edersek, dikkat etmeyenleri uyarırsak çok kısa sürede sonuç alacağımıza inanıyorum."