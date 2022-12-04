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Osmaniye'de sahte para bastıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Osmaniye'de, kiraladıkları villada sahte para bastıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Osmaniye'de sahte para bastıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Sahte para basan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
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AA

AA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu yakalanan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 zanlının sahte para bastığı bilgisi üzerine bu kişilerin kiraladıkları villaya operasyon düzenlemiş, yapılan aramada para kontrol makineleri, ışık cihazı, renkli yazıcılar, baskı makinesi, elektromekanik yıkama ve kurutma makinesi, para sayma makineleri, çeşitli yağlı kağıtlar ve kimyevi boyalar, plaka ve para kalıpları ele geçirilmişti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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