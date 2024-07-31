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        Haberler Gündem Osmaniye'de şelaleye giren genç boğuldu - Güncel haberler

        Osmaniye'de şelaleye giren genç boğuldu

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde serinlemek için Sabunçayı Şelalesine giren genç, boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 18:21 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:21
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        Şelaleye giren genç boğuldu
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        Serinlemek amacıyla Sabunçayı Şelalesi'nin altındaki suya giren Ahmet Kocaboğa'nın (25) suda çırpındığını görenler, genci sudan çıkardı.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kocaboğa'nın öldüğünü belirledi.

        Kocaboğa'nın cansız bedeni, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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