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Haberler Gündem 3. Sayfa Osmaniye'de 'torbacı' baskını!
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Osmaniye'de 'torbacı' baskını: Gözaltılar var

Osmaniye'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de 'torbacı' baskını!
Osmaniye'de 'torbacı' baskını!
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İHA

Osmaniye'de, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düziçi ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Daha önceden belirlenen şahıslar ve adresler üzerinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hazırlıklarını tamamlayarak şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle belirlenen 11 adrese eş zamanlı olarak baskınlar yapıldı. Yaklaşık 90 polisin katıldığı operasyona Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek verdi.

Adreslere yapılan baskında ekipler tarafından belirlenen noktalar didik didik arandı. Aramalarda eroin, esrar, bonzai ele geçirildi. 9 şüpheli şahsın gözaltına alındığı operasyonda 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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