Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 8 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada 9,1 gram metamfetamin, 43,56 gram sentetik uyuşturucu, 243 uyuşturucu hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
AA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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