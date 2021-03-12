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Osmaniye'de yanan ormanlık alana zeytin ve defne fidanı dikildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçen yıl yanan ormanlık alana zeytin ve defne fidanı dikildi.

Osmaniye'de yanan ormanlık alana zeytin ve defne fidanı dikildi
AA

Yukarı Çıyanlı Mahallesi'nde geçen yıl ekim ayında çıkan yangında zarar gören ormanlık alanın yeniden yeşertilmesi için çalışma başlatıldı.

Toplam 10 hektarlık alana ilçe protokolünün de katılımıyla zeytin ve defne fidanları dikildi.

Kaymakam Ahmet Arık, burada yaptığı konuşmada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kadirli Ziraat Odası Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen çalışmayla yangında zarar gören alanı tekrar yeşerteceklerini söyledi.

Dağıtılan 1200 adet zeytin ve defne fidanının gelecek nesillere önemli faydası olacağını belirten Arık, şunları kaydetti:

"Muhtarlık, devlet ve vatandaş iş birliğiyle yanan ormanlık alanları tekrar yeşerteceğiz. İnşallah zeytin ve defne ağaçları ile hem gelir getiren ağaçlar büyüyecek hem de ormanlarımız faydalı duruma tekrar gelecek. Ayrıca köylülerimize de önemli gelir kaynağı olacak. Hayvancılık da gelişecek. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözünden hareketle her türlü desteği vereceğiz. Vatandaşlarımızdan ormanlarımıza sahip çıkmalarını istiyoruz."

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