Osmaniye'de istasyondaki vagonda yangın

İbrahim EMÜL/BAHÇE (Osmaniye) (DHA)-OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde parke yüklü tren vagonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tren istayonunda bekleyen parke yüklü vagonda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Ekipler, kısa sürede alevlere müdahale edip söndürdü. Tren vagonu ise hasar gördü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Bahçe İbrahim EMÜL
2022-11-10 12:51:07
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