Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

İbrahim EMÜLKamil ŞEKER/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak´ın (28) acı haberi, memleketi Osmaniye´nin Düziçi ilçesindeki ailesine ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK´lı teröristler tarafından açılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak, şehit oldu. Şehit İnak´ın acı haberi, Osmaniye´nin Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyünde ailesine ulaştı. Askeri yetkililerden oğullarının şehit olduğu haberini alan anne Hüsne ile baba Ökkeş İnak gözyaşlarına boğuldu. İnak´ın yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Şehidin Emine İnak ile evli olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi İbrahim EMÜL
2022-11-17 15:32:20
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