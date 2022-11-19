Bakan Kirişci: MHP´nin düzenlediği mitingler, bazılarını telaşlandırmakta



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Cumhur İttifakı birlikteliğinin özellikle son günlerde bazı çevrelerin ülke içindeki ve yurt dışındaki insanların dikkatini çektiğini belirterek, "Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzenlemiş olduğu mitingler, bazılarını telaşlandırmakta, ürkütmekte. Beklenti çünkü daha farklıydı" dedi.

Bakan Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı´na katılmak üzere Osmaniye´ye geldi. Bakan Kirişci, ilk olarak Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Kirişci'ye, çiçek takdim edildi. Valilik Şeref Defteri´nin imzalanmasının ardından valilik makamına geçen Bakan Kirişci, bir süre Vali Erdinç Yılmaz ile görüşüp, bölge müdürleri ve il müdürlerinden bilgi aldı. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

MHP OSMANİYE İL BAŞKANLIĞI'NA ZİYARET

Bakan Kirişci, daha sonra MHP Osmaniye İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada İl Başkanı Yusuf Çomu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Özdokur, Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bulut ve partililer tarafından karşılanan Bakan Kirişci, daha sonra parti toplantı salonunda basın mensupları ile bir araya geldi. MHP İl Başkanı Yusuf Çomu konuşmasında, "Cumhur İttifakı'nın başkentine hoş geldiniz. Biz anlayışımız gereği, memleketimize çivi çakan insandan Allah razı olsun. Şehrimize şeref verdiniz. Çok memnun olduk, mutlu ettiniz, Allah razı olsun" diye konuştu.

'LİDERLİK BİR ALLAH VERDİSİ'

Bakan Kirişci, Cumhur İttifakı'nın ülke ve millet adına oluşturulmuş önemli bir ittifak olduğunu belirterek, "Tabii ki 2023 yolunda iki partinin Cumhur İttifakı çatısı altındaki birlikteliği, ana ekseni oluşturuyor. Bu, liderlerimiz düzeyinde en üst noktada oluşturulmuş ve devletimiz, milletimiz, ülkemiz adına oluşturulmuş önemli bir ittifak. Bu ittifakla ilgili de genel başkanlarımızın ortaya koyduğu iradenin kabine üyesi bizler, siyasi partilerimizin il, ilçe kadın kolları, gençlik kolları gibi teşkilatları, milletvekillerimiz, belediyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, bilhassa siyasete dair, Osmaniye'de ve ülkemizde bu alanda ne varsa hepimizin de birebir destek vermesi, bir mükellefiyet haline gelmiş, ülkenin ve milletin menfaatine bir zorunluluk haline gelmiş bir birliktelik. Bu birliktelik özellikle son günlerde hem bazı çevrelerin ülke içindeki hem de yurt dışındaki insanları dikkatini çekmektedir. Çünkü özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzenlemiş olduğu mitingler, bazılarını telaşlandırmakta, bazılarını ürkütmekte. Beklenti çünkü daha farklıydı. Ama çok şükür pandemi ve sonrasında Rusya, Ukrayna savaşı ile birlikte bir lider diplomasisi dünyaya mührünü vurdu. 'Ben liderim' denilmeyle, lider olunmaz. Liderlik bir Allah vergisidir. Bu aziz milletin yöneticileri belirli aralıklarla da olsa bu tür liderlere kavuşmuştur. 20 yıldan beri bizim de liderimiz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artık dünya gündemini belirleyen bir ülkenin aynı zamanda lideri olmuş oldu. Zaten mazlumların umuduydu, mazlumların umudu olduğunu son dönemde daha fazla hissettirir hale geldi. 'Dünya 5'ten büyüktür' deme cesaretini BM'nin kürsüsünden dile getirdi. 'Daha adil bir dünya olmalı' ifadesiyle de dünyadaki haksızlıklara tabiri yerindeyse, haykırmış oldu. Bunun altını dolduruyoruz şu anda ülke olarak" ifadesini kullandı.

'EN ÇOK TAKİP EDİLEN LİDER'

Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi'nde en çok takip edilen lider olduğunu kaydederken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız en son Endonezya'da, Bali'de, G-20 zirvesinde de en çok izlenen, en çok ne söyleyeceği dikkatle takip edilen lider oldu. Bizler de Cumhurbaşkanımıza refakat eden bakanlardan birisi olarak bunlara şahit olduk. Tabii ki devletimizin, milletimizin, ülkemizin, bayrağımızın, toprağımızın bekası için, bizim daha fazla çalışmamız, daha fazla gayret göstermemiz gerektiği açık. 2023 yolunda da bu birlikteliği çok daha belirleyici olduğunu hepimizin kabul etmesi, görmesi gerekiyor. Liderlerimiz bunu görüyor. Bunun gereklerini yerine getiriyor. Bizim de görevimiz liderlerimizin açmış olduğu bu yolda çalışmalara katkı sağlamak, destek olmak." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-11-19 14:13:27



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