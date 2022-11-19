Bakan Kirişci: MHP´nin düzenlediği mitingler, bazılarını telaşlandırmakta (2)

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ŞEHİT AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın (28) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Kirişci, şehidin ailesine başsağlığı diledi. (DHA)

Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER

2022-11-19 17:38:07



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