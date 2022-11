Bakan Kirişci: MHP´nin düzenlediği mitingler, bazılarını telaşlandırmakta (3)

OSMANİYE TARIM SEKTÖRLERİ TOPLANTISINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın (28) Düziçi ilçesi Gümüş Köyündeki ailesine taziye ziyaretinde bulunmasının ardından Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi´nde düzenlenen Tarım Sektörleri Toplantısına katıldı. Bakan Kirişci, göreve geldiği günden bugüne 8,5 ayda sektör paydaşları toplantısı sayının 31 olduğunu ve 46 ilde 70´in üzerinde programlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

`HAYATIN HER ALANINDA CİDDİ MESAFELER KAT ETTİK´

Türkiye´nin artık eski bir Türkiye olmadığını, yeni bir Türkiye var olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, "Bu Türkiye'nin temelinde ana ekseninde de hizmet ve bu hizmetlerle de Türkiye'yi muhasır medeniyetler hatta bunun üzerine çıkarmak arzusunda olduğumuzu da ifade ediyoruz. Ülke olarak pek çok konuda önemli adımlar attık. Yani bugün birisinin kalkıp AK Parti için 2023 seçimlerinde yeni bir manifesto yazacak olsa altyapı adına ne yapması gerekir diye sorulsa arkadaşlar şu anda gerçekten altyapı adına Türkiye çok ciddi mesafeler kat etti. Yani ulaştırma adına atılan adımları, sağlık alanındaki gelişmeleri, Milli Eğitimdeki bu öğrencilerimize bedava kitap dağıtımından yardımcı ders kitaplarına, öğretmen sayısındaki artıştan, derslik sayısına, hülasa hayatın her alanında ciddi mesafeler kat ettik. Bu mesafeler bizi doğal olarak dünyada belirli bir sıraya yükseltti" dedi.

'ÜRETİM, TEDARİK VE PAZARLAMAYLA İLGİLİ PROBLEM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Son dönemde yaşanan pandemi ve ardından Rusya, Ukrayna Savaşının tüm dünyayı endişelendirdiğini ifade eden Bakan Kirişci, "Hatırlayalım, 2001 krizi yaşandığında dünyada kriz yoktur. Türkiye vardır. Şimdi dünyada bir kriz var, Türkiye'de de evet enflasyon yüksek ama enflasyonun yüksekliğine rağmen şu anda ülkede üretimle ilgili, tedarikle ilgili veyahut da pazarlamayla ilgili en ufak bir problem söz konusu değil. Raflarda herhangi bir ürünün yokluğu söz konusu değil. Yani krediye erişmek istiyorsanız, kredi var, üretim yapmak istiyorsanız imkanlar var. Üretimi pazarlamak istiyorsanız içeride ve dışarıda aynı şekilde çok büyük bir iştah dünyada da Türkiye'yle ilgili de bunları da değerlendirmek gerekiyor. Değerli kardeşlerim, atmış olduğumuz adımlar sayesinde dünya gıda krizini konuşurken, gıda milliyetçiliğini konuşurken ve ihracatı yasaklamayla ilgili tedbirleri konuşurken Türkiye o yasaklanan ürünlerin bile kendi ülkemizde bir eksikliğini hissetmedi. Çünkü bu ülkede üreten üreticiler var ve bu üreticilerin ürettiklerini de tüketen bu aziz milletimiz var. Buradan hareketle bütün bunlara rağmen tabii ki daha iyi her zaman iyinin karşısındadır. Yirmi yıldan beri biz iktidardayız ve yürüttüğümüz tarımla ilgili, ormancılıkla ilgili pek çok faaliyetlerimiz var. Ama biz bütün bunlara rağmen şunu dile getirdik, diyoruz ki daha iyisini mutlaka yapmalıyız." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

