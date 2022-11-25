Osmaniye´de, evde ruhsatsız 24 tabanca ele geçirildi



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de jandarmanın bir eve düzenlediği baskında ruhsatsız 24 tabanca, çok sayıda mermi ve tabanca yapımında kullanılan 150 muhtelif malzeme ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada A.D.´nin evinde çok sayıda silah olduğu belirlendi. Eve oepasyon düzenleyen ekipler, eğitimli köpekle yaptığı aramada ruhsatsız 24 tabanca, 64 şarjör, 46 çeşitli çaplarda mermi, 75 çeşitli çaplarda çekirdek, 10 tabanca kapak takımı ile tabanca yapımında kullanılan 150 muhtelif malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. hakkında, 'silah ticareti, kaçakçılığı, imalatı ve ülke içinde üretilmesi kanununa muhalefet' kapsamında işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-11-25 09:55:05



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