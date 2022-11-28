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Kazada yaralanan 7 Osmaniyespor taraftarı kente getirildi

DHA

Kazada yaralanan 7 Osmaniyespor taraftarı kente getirildi


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta dün oynanan Bergama Belediyespor- Osmaniyespor FK maçını statta izlemek için yola çıkan konuk taraftarları taşıyan minibüsün Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yaptığı kazada yaralanan 10 kişiden 7'si, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne getirildi. 3 taraftar taburcu edilirken 4'ünün tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Osmaniye'den cumartesi gece saatlerinde İzmir'e gitmek için yola çıkan Abdullah Kalan yönetimindeki 80 M 0248 plakalı minibüs, dün saat 11.00 sıralarında Manisa´da SalihliGölmarmara kara yolunun 32'nci kilometresinde Hacıveliler Mahallesi'nde kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü Abdullah Kalan ile Serkan Tekerek, Erol Öztürk, Ömer Özdemir, Bilgin Gürbüz, Halil Yalçın, Abdullah Karaca, Ali Demir, Özgür Emir ve Mehmet Keskin yaralandı. Erman Can Artan ise yaşamını kaybetti.
3 TARAFTAR TABURCU EDİLDİ
Yaralılar, ambulanslarla Akhisar ve Salihli devlet hastaneleri ile bir özel hastaneye kaldırıldı. Sürücü Kalan ile 2 taraftarın Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürerken, 7 yaralı ise gece saatlerinde Osmaniye Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada 3 yaralı taburcu edilirken, 4 kişinin tedavisi ise sürüyor.
Erman Can Artan'ın ise yarın Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Çamlık Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-11-28 11:15:34

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