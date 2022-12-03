ATM'den geçen sahte para basan 3 şüpheliden 2'sine tutuklama

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İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, kiralık villada kurdukları sistemle ATM'den geçen sahte para ürettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1'i ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye, Adana, Mersin, Gaziantep ve Konya'da ATM'lere sahte para yatırdıkları belirlenen O.A., S.F. ve O.A.A.'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin kiraladıkları villaya baskın yapan ekipler, çok sayıda para sayma makinesi, ultraviyole ışık cihazı, renkli yazıcılar, baskı makinesi, elektromekanik yıkama ve kurutma makinesi, çeşitli yağlı kağıtlar ve kimyevi boyalar, plaka ve para kalıpları ele geçirdi. Hazırladıkları sahte paraları ATM'ye yatırdıktan sonra sanal alışveriş kartlarına yükleyip çeşitli zincir mağazalardan alışveriş yaptırdıkları ve başka ATM'lerden de gerçek paraları çektikleri tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ve O.A.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.F. ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL

2022-12-03 17:29:15



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