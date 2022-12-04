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Bakan Kasapoğlu: Dünyanın en güçlü gençlik politikalarını uygulayan ülkesiyiz

DHA

Bakan Kasapoğlu: Dünyanın en güçlü gençlik politikalarını uygulayan ülkesiyiz


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılış töreninde, "Dünyanın en güçlü gençlik politikalarını uygulayan ülkesiyiz. Spor yatırımlarımız ve politikalarımız sayesinde; eskiden yarışacak sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün madalya ve şampiyonluk sahibi sporcularımız var" diye konuştu.
Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nda, partililerle buluştu. Bakan Kasapoğlu, beraberindeki milletvekilleri İsmail Kaya, Mücahit Durmuşoğlu ve AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu daha sonra Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılış törenine katıldı.
'GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ'
Bakan Kasapoğlu, yaptığı açılış konuşmasında ülke gençlere güvendiklerini kaydederek, "Bugünlerimizin, yarınlarımızın, onlarla birlikte daha aydınlık olacağına inanıyoruz. İşte o yüzden bugüne kadar gençlerimiz için her bir imkanı seferber etmekten bir an olsun tereddüt etmedik. Ve bu ülkenin gençlerini kamplara ayıranlara inat, ötekileştirenlere ve onların önüne engeller koyanlara inat gençlerimizin önündeki tüm engelleri birer birer kaldırdık. Bundan sonra da hiçbir engel tanımadan gençlerimizle birlikte daha güçlü daha aydınlık yarınlara, onların yanında onların yol arkadaşları olarak devam edeceğiz" diye konuştu.
'KREDİ VE BURS ALTYAPIMIZIN ÖRNEĞİ YOK'
Bakan Kasapoğlu, güçlü altyapı ve imkanların, devletin gücünü, kudretini ve insanına olan inancını gösterdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Dünyanın en güçlü gençlik politikalarını uygulayan ülkesiyiz. Spor yatırımlarımız ve politikalarımız sayesinde; eskiden yarışacak sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün madalya ve şampiyonluk sahibi sporcularımız var. Yurt altyapısı ve kapasitesi, konaklamasından beslenmesine, güvenliğinden temizliğine sağlanan imkanlarla dört dörlük bir teşvik hareketi sergiliyoruz. Yurtlarımız ve bununla birlikte gençlerimizi destekleme noktasında kredi ve burs altyapımızın da dünyada bir başka örneği yok."
'HİÇBİR ZAMAN MAHCUP ETMEYECEĞİZ'
Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşımanın, onurlu bir görev ve kutlu bir misyon olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Bu devlete, bu millete meydan okumaya kalkışanlar, tuzak kurmaya çalışanlar, bu aziz milletin ferasetiyle hep mağlup olmuşlardır. O yüzden bu ülkeyi bundan sonra da milletimizden aldığımız güçle hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz" dedi.
Konuşmanın ardından Bakan Kasapoğlu ile Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ve protokol üyeleri, tesisin açılış kurdelasını kesti. Tesisi gezen Bakan Kasapoğlu, çalışma yapan sporculara başarı diledi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-12-04 18:40:37

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