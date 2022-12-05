Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE´nin Düziçi ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü Nevzat Aydoğan (40), hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Uzunbanı Mahallesi´nde meydana geldi. Nevzat Aydoğan´ın kullandığı 80 DT 163 plakalı motosiklet, H.K. yönetimindeki 46 HT 015 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Aydoğan, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı motosiklet sürücü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER
2022-12-05 00:56:33
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