Osmaniye, off-road yarışlarına hazır

İbrahim EMÜL / OSMANİYE, (DHA) Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Off-Road Kulübü´nün birlikte düzenlediği 6´ncı Off-Road Yarışları için özel dizayn edilmiş araçlar kente geldi. Belediye Hizmet binası önündeki alanda konuşlanan araçlar, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yetkilileri tarafından teknik kontrolden geçirildi. Pilotlar, yarın saat 10.00´da başlayacak yarışlar öncesi son kontrollerini yaptı.
Osmaniye Off-Road Kulübü´nün destekleriyle Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 6´ncı Off-Road Yarışları, TOSFED Akdeniz Off-Road Kupası Final Yarışları 11 Aralık Pazar günü Fakıuşağı Mahallesi Dereobası Köy Yolu Off-Road parkurunda başlayacak. Türkiye´nin farklı kentlerinden özel olarak tasarlanan arazi araçları dereceye girebilmek için piste çıkacak.
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, görsel şölenin sunulacağı off-road yarışlarına tüm vatandaşları davet ederek, "Festival kapsamında Türkiye´nin dört bir tarafından gelen misafirleri şehrimizde ağırlayacağız. Heyecan dolu Off-Road yarışlarında bu spora gönül vermiş değerli kardeşlerimize ve tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyorum. Samet Aybaba Spor Kompleksi ve İzci Kampı yanı Dereobası mevkiinde gerçekleşecek olan Off-Road şenliklerinde nefeslerimizi tutacağımız adrenalinin en üst düzeyde olduğu yarışlarımızı hep birlikte izlemek için siz değerli tüm hemşerilerimi davet ediyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-12-10 15:19:47
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