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Silahlı soyguncu, ayakkabısından tespit edilip, yakalandı

DHA

Silahlı soyguncu, ayakkabısından tespit edilip, yakalandı


Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde şapkasına atkı, yüzüne ise eşarp sarıp silahlı soygun girişiminde bulunan Y.A. (32) olay sırasında giydiği kırmızı, beyaz desenli ayakkabısından tespit edilerek yakalandı.
Olay, 25 Kasım günü saat 10.30 sıralarında Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Tanınmamak için şapkasına atkı, yüzüne de eşarp saran kişi, markete girip, işletmeci Nusret Kırpık'a tabancasını doğrultu. Kasadaki paraları isteyen şüpheli, bu sırada tabancayla bir el ateş etti. Ne olduğunu anlamayan Kırpık, koltuğundan fırlayıp, kaçarken şüpheli da korkup, kaçtı. Şüpheli koşarak ara sokaklara girip, gözden kaybolurken, olay anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Nusret Kırpık'ın şikayeti üzerine Kadirli Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
KİMLİĞİNİ AYAKKABISI ELE VERDİ
Kamera kayıtlarından her ayrıntıyı inceleyen polisler, kaçan şüphelinin en son görüldüğü sokakta oturanları takibe aldı. Sokakta oturan gençlerin kimliklerini saptayan polis, onların sosyal medya hesaplarını da inceledi. Aynı sokakta oturan Y.A.'nın, olay günü soygun girişiminde bulunan şüpheli ile aynı olan kırmızı beyaz desenli siyah ayakkabısının olduğu belirlendi. Evine baskın yapılan Y.A. gözaltına alınırken yapılan aramada olay günü giydiği şapka, mont ve ayakkabı bulundu.
Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2022-12-12 12:03:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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