Yaban domuzlarının çamur banyosu fotokapana yansıdı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de ormana kurulan fotokapana, yaban domuzlarının çamur banyosu yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü tarafından Biyolojik Çeşitlilik İzleme çalışmaları kapsamında, ormanda fotokapan kurulumu çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Amanos Dağları'nda farklı noktalara fotokapanlar yerleştirildi. Doğadaki canlı türlerini kaydederek, tespitinin yapılmasına katkı sunan fotokapanlara yaban domuzu sürüsünün çamur banyosu da yansıdı. DKMP bu görüntüleri, "Yaban domuzlarının çamur banyosu keyfi" ifadesiyle paylaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-12-13 12:17:39
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