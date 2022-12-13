Yaban domuzlarının çamur banyosu fotokapana yansıdı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de ormana kurulan fotokapana, yaban domuzlarının çamur banyosu yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü tarafından Biyolojik Çeşitlilik İzleme çalışmaları kapsamında, ormanda fotokapan kurulumu çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Amanos Dağları'nda farklı noktalara fotokapanlar yerleştirildi. Doğadaki canlı türlerini kaydederek, tespitinin yapılmasına katkı sunan fotokapanlara yaban domuzu sürüsünün çamur banyosu da yansıdı. DKMP bu görüntüleri, "Yaban domuzlarının çamur banyosu keyfi" ifadesiyle paylaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-12-13 12:17:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.