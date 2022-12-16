Polisin 'dur' ihtarına ateşle karşılık verdiler: 1 ölü, 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisin 'dur' ihtarına ateşle karşılık verdiler: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Polisin 'dur' ihtarına ateşle karşılık verdiler: 1 ölü, 2 yaralı


Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde polisin 'dur' ihtarına, hafif ticari araçtan tüfekle ateş ederek karşılık veren ve sonrasında yaşanan çatışmanın ardından kaçan şüpheliler, takip sırasında kaza yaptı. Hafif ticari araçtaki şüphelilerden Sefa G. başına isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, O.B. ve M.S. ise yaralandı.
Olay, gece saatlerinde KadirliAndırın Karayolu Tapu Tepesi mevkisinde meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan polis ekibi, şüphe üzerine 31 KNG 11 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu hafif ticari araçtan, tüfekle ateş açıldı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışma sırasında hafif ticari aracın sürücüsü kaçmaya başladı. Şüphelilerin kaçtığı hafif ticari araç, takip sırasında polis aracına çarparak kaza yaptı. Durdurulan aracın arka koltuğunda oturan Sefa G. başından, O.B. ile M.S. ise bacak ve kalçalarından vurularak yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan şüphelilerden Sefa G., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
Olayın ardından hafif ticari araçta inceleme yapan polis ekipleri, araçta ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2022-12-16 23:12:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BAĞIRSAKLARI DIŞARIDA DOĞAN KUZUYA CERRAHİ MÜDAHALE
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAĞIRSAKLARI DIŞARIDA DOĞAN KUZUYA ...
Kastabala Antik Kenti'nde yunus kabartmalı protokol koltukları bulundu
YEREL HABERLER Kastabala Antik Kenti'nde yunus kabartmalı protokol ...
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Ahmet Kara göreve başladı
YEREL HABERLER Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Ahmet Kara ...
Osmaniye'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Osmaniye'de motosikletin çarptığı yaya hayatını ...
Bitkin bulunan paçalı baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı
YEREL HABERLER Bitkin bulunan paçalı baykuş tedavisinin ardından ...
Osmaniye'de kamyon ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de kamyon ile çarpışan otomobildeki 2 kişi ...
Osmaniyeli el yapımı bıçak ustası mesleğini 60 yıldır sürdürüyor
YEREL HABERLER Osmaniyeli el yapımı bıçak ustası mesleğini 60 yıldır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.