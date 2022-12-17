1 kişinin öldüğü olayda şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı



Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE Valiliği, Kadirli ilçesinde `dur´ ihtarında bulunan polislere içinde bulundukları hafif ticari araçtan pompalı tüfekle ateş açınca çıkan çatışmada, 1 kişinin öldüğü, 2´si yaralı, 3 kişinin yakalandığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, şüphelilerin 'uyuşturucu, hırsızlık ve gasp' gibi birçok suçtan kaydı olduğu belirtildi.

Olay, gece saatlerinde KadirliAndırın kara yolu Tapu Tepesi mevkisinde meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan polis ekibi, şüphe üzerine içerisinde 4 kişinin olduğu 31 KNG 11 plakalı hafif ticari araca `dur´ ihtarında bulundu. Ancak bu sırada araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Polisler de karşılık verdi. Çatışma sırasında hafif ticari aracın sürücüsü kaçmaya başladı, polis ekipleri de peşine düştü. Hafif ticari araç, takip sırasında polis aracına çarparak kaza yaptı. Durdurulan aracın arka koltuğunda oturan Sefa Korkulu başından, Oğuzhan Bila ile Mesut Savaş ise bacak ve kalçalarından vurularak yaralandı. Olaydan yara almadan kurtulan Bekir Güner ise ekiplerce gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemede ruhsatsız pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan şüphelilerden Sefa Korkulu yaşamını yitirdi. Diğer iki şüpheli ise tedaviye alındı.

VALİLİK: SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Osmaniye Valiliği, olaya ilişkin açıklama yaptı. Ölen Sefa Korkulu ile yanındaki 3 şüphelinin 'uyuşturucu, hırsızlık, gasp' gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerimizin uyuşturucu satıcılarına yönelik yapmış oldukları operasyon kapsamında uygulama noktasında içerisinde uyuşturucu satıcılarının bulunduğu araç durdurulmak istenmiş, şahıslar dur ihtarına uymamış, ekip otosuna çarparak kaçmışlar, takip eden bir başka ekibimize de çarparak pompalı tüfekle ateş etmişler, ekibimizin karşılık vermesi neticesinde araç içerisinde bulunan 4 şahıstan 2 hafif, bir şahıs ağır yaralanmıştır. Sefa Korkulu isimli şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaralı diğer iki şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta ve tedavileri devam etmektedir. Araç içerisinde yapılan aramada olayda kullanılan bir adet pompalı tabir edilen tüfek bir miktar aracın içine saçılmış vaziyette 'bonzai' uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. Şahıslardan Sefa Korkulu'nun uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan birçok suç kaydı olduğu, Bekir Güner'in 32 adet uyuşturucu, hırsızlık vs. suçlarından kaydı olduğu, Oğuzhan Bila'nın uyuşturucu ve kasten yaralamadan kaydı olduğu, Mesut Savaş'ın uyuşturucu ve terör örgütü propagandası yapmak, yaralama, gasp, hırsızlık vs. suçlarından 22 adet suç kaydı olduğu görülmüştür. Olayla alakalı tahkikat devam etmekte olup, uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2022-12-17 12:00:26



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