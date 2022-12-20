Gemide tanıştığı meslektaşıyla evlendi, Kazakistan'dan Osmaniye'ye gelin geldi



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)RUSYA'da, tur gemisinde kamarot (yolcuların hizmetine bakan görevli) olarak çalışan Osmaniyeli Recep Çağrı Toklu (33) ile gemide tanıştığı meslektaşı Kazakistanlı Yerkezhan Kabdrashit (30), Osmaniye'de dünyaevine girdi.

Rusları Türkiye'ye geziye getiren tur gemisinde kamarot olarak çalışan Recep Çağrı Toklu, aynı gemide meslektaşı olan Kazakistanlı Yerkezhan Kabdrashit ile tanıştı. Bir süre görüşen çift, evlenmeye karar verdi. Kazakistan'dan evrakını Türkiye'ye getiren Yerkezhan Kabdrashit, hayatını Recep Çağrı Toklu ile birleştirdi. Toprakkale Belediyesi nikah salonunda dünyaevine giren çiftin şahitliğini, Dağıstan Mahallesi'nin muhtarı İsmail Demir yaptı. Demir, "Böyle güzel bir mutluluğa şahitlik etmekten gerçekten çok mutluyum. Çifte mutluluklar diliyorum" dedi.

'SEVGİ MESAFE DİNLEMİYOR'

Eşinin, kardeş ülke Kazakistan'dan Türkiye'ye gelin geldiğini belirten Recep Çağrı Toklu, "Birbirimizi sevdik. Allah böyle nasip etmiş. Sevgi mesafe dinlemiyor. Kendisi zaten geleneklerimize çok yabancı birisi değil. Benzeyen çok yönlerimiz var. Anlaşmakta zorluk çekmiyoruz. Mutluluğumuzu paylaşan akrabalarıma ve dostlarıma çok teşekkür ederim" dedi. Nikahta sevinçli ve heyecanlı olduklarını söyleyen çiftin mutluluğunu sevenleri de paylaştı. Tören sonunda belediye önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-12-20 15:29:43



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