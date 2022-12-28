Bakkala giderken köpek saldıran çocuk yaralandı; o anlar kamerada



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de ekmek almaya giderken sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğrayan Ahmet Hakan Gök (14) yaralandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Karaçay Mahallesi´nde meydana geldi. Akşam saatlerinde ekmek almak için evden çıkan ortaokul öğrencisi Ahmet Hakan Gök, sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin bacağından ısırması sonucu yaralanan Gök, hayvan sahipleri tarafından oturduğu apartmanın asansör kapısına bırakıldı. Bir süre sonra durumdan haberdar olan aile, çocuğu hastaneye götürerek tedavisini yaptırdı. Köpeğin çocuğa saldırdığı anlar ise çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Oğlunu bakkala gönderdiğinde olayın yaşandığını aktaran anne Emine Gök, "Oğlum akşam vakti ekmek almak için bakkala gitmişti. O sırada, sahibinden kaçan köpek, zincirinden kopup çocuğuma saldırmış. İki çocuk da köpeği yakalamak için peşinden koşuyormuş. Ama yine de çocuğuma saldırmış, her tarafını parçalamış. Köpeğin sahibinin biri asansöre kadar getirmiş çocuğumu, bırakıp gitmiş. Biri de köpeği götürmüş. Bu konuda maddi manevi şikayetçiyim. Yetkililerden de yardım bekliyorum"dedi.

Olay anını anlatan Ahmet Hakan Gök ise ekmek almak için bakkala gittiği sırada kendisine doğru bir köpeğin koşmaya başladığını belirterek, "Köpek üstüme doğru saldırdı ve ben kaçmaya başladım. Ondan sonra köpek bacağımdan yakaladı. Bu sırada birisi köpeği alıp götürdü, diğeri de beni asansöre kadar getirip bıraktı. Ben daha sonra hastaneye gittim, aşı yaptılar. Bir hafta süreyle okula gidemedim, birçok konuda geri kaldım. O yüzden şikayetçiyim" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-12-28 11:23:45



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